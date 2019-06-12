شكرا لقرائتكم الداخلية تنجح فى التعاقد مع حارس أف سى مصر السابق لمدة عامين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الداخلية فى التعاقد مع أحمد سعد حارس أف سى مصر السابق لمدة عامين فى صفقة إنتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة . Advertisements حضر توقيع العقود ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية ومحمد مادا وتامر سمارة وكيلى أعمال اللاعب . يذكر أن أحمد سعد نجح فى الصعود مع النجوم أف سى الموسم قبل وخاض معهم 6 شهور فى الدورى الممتاز ، ثم انتقل فى الصفقات الشتوية الماضية إلى نادى مصر بصحبة محمد صلاح المدير الفنى للفريق ونجح فى الصعود معهم أيضا لدورى الأضواء إلا أنه ترك الفريق فى نهاية الموسم .

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