شكرا لقرائتكم اللجنة القانونية بالأهلي تجتمع لبحث قرار لجنة التسوية تأجيل شكوى النادى لـ2 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة القانونية بالنادي الاهلي إجتماعاً غداً ، الخميس، لمناقشة تطورات شكوى النادي ضد إتحاد الكرة لدى لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية بعدما قررت لجنة التسوية تأجيل شكوى الاهلي بيوم 2 يوليو المقبل.

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كانت اللجنة الأستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى قد قررت تأجيل البت فى نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدورى إلى جلسة 2/7/2019 وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5/8/2019 وعما إذا كانت هناك أستجابة لهذا الطلب من عدمه والأستعلام من الأتحاد ” المحتكم ضده ” عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية فى الدورى لعام 2018/2019 فيما بعد الإنتهاء من بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر وأخطار الأهلى به من عدمه .

وحيث أن النادى الأهلى كان ينتظر إصدار اللجنة الأستشارية لقرارها فى موعد قريب نظراً لأهمية الوقت حيث تنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لأشتراك الأندية فى بطولات القارة يوم 30/6/2019 إلا أن اللجنة الأستشارية حددت 2/7/2019 لمعاودة نظر الدعوى لذا فأن اللجنة القانونية بالاهلي سوف تعقد أجتماعاً غداً الخميس لمناقشة كافة الأمور والنظر فى أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادى.