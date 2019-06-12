شكرا لقرائتكم الويلزي جيمس ينضم إلى مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أنه أكمل إجراءات التعاقد مع دانييل جيمس جناح منتخب ويلز من سوانزي سيتي لخمس سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر.

وقال جيمس (21 عاماً) في بيان له: إنه واحد من أفضل الأيام في حياتي. كنت أتطلع دوما لخوض هذا التحدي، الدوري الممتاز أفضل مسابقة في العالم ومانشستر يونايتد هو أنسب مكان بالنسبة لي لمواصلة التطور كلاعب.

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وسجل جيمس، الذي انضم إلى سوانزي من هال سيتي في 2014، خمسة أهداف في 38 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز العاشر في دوري الدرجة الثانية. كما هز الشباك في أول مباراة يخوضها أساسيا مع ويلز أمام سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في مارس الماضي.

وسيكون جيمس أول صفقة يبرمها يونايتد قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما احتل المركز السادس في الدوري الممتاز بفارق 32 نقطة عن مانشستر سيتي البطل.

وقال أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد: دانييل جناح واعد يملك مهارات كبيرة ورؤية ثاقبة للملعب وسرعة استثنائية، قضى موسما رائعا مع سوانزي سيتي ويملك كل الإمكانات التي تؤهله للعب في مانشستر يونايتد. يسعدنا انضمامه ونتطلع جميعا للعمل معه. إنها البيئة المناسبة لدانييل لمواصلة التطور.