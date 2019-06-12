حسين زين يكشف عن نقل تردد "تايم سبورتس" الناقلة لأمم إفريقيا

كتب- مصطفى علي:

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، عن إصداره قرارًا بإطلاق خدمة إضافية تتمثل في نقل تردد قناة تايم سبورتس الأرضية على تردد القناة الثانية، بما يسمح للمواطنين المصريين بمشاهدة القناة بسهولة من خلال استقبالها بأي إريال هوائي عادي.

وقال زين، لمصراوي، إن هذه الخدمة إضافية لمشاهدي قناة تايم ضمن التسهيلات التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام، لكن ليس لها علاقة بجهاز الاستقبال الذي تم طرحه في الأسواق؛ لأن الجهاز الجديد هدفه بث المباريات بتقنية البث الرقمي أي الصورة عالية الجودة مثل البث الفضائي تمامًا، بينما...