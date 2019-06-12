كتب- مصطفى علي:
كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، عن إصداره قرارًا بإطلاق خدمة إضافية تتمثل في نقل تردد قناة تايم سبورتس الأرضية على تردد القناة الثانية، بما يسمح للمواطنين المصريين بمشاهدة القناة بسهولة من خلال استقبالها بأي إريال هوائي عادي.
وقال زين، لمصراوي، إن هذه الخدمة إضافية لمشاهدي قناة تايم ضمن التسهيلات التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام، لكن ليس لها علاقة بجهاز الاستقبال الذي تم طرحه في الأسواق؛ لأن الجهاز الجديد هدفه بث المباريات بتقنية البث الرقمي أي الصورة عالية الجودة مثل البث الفضائي تمامًا، بينما...
كانت هذه تفاصيل خبر حسين زين يكشف عن نقل تردد "تايم سبورتس" الناقلة لأمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.