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كتب: ضياء السقا
انضم صباح الأربعاء، محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بدءا من 21 يونيو الحالي.
وبانضمام صلاح تكتمل قائمة ال 23 لاعبا الذين سيخوضون البطولة.
وكان صلاح قد حصل خلال الأيام الماضية على فترة راحة، قضاها في الجونة.
السخرية من سمكة صلاح
وفي سياق متصل، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من آخر صورة نشرها نجم ليفربول، وهو يصطاد سمكة كبيرة الحجم، أثناء إجازته الأخيرة.
وقام رواد السوشيال ميديا باستخدام تقنية الفوتوشوب، للسخرية من صورة صلاح، في إطار الدعابة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخيرا.. صلاح يظهر في معسكر المنتخب.. وأقوى سخرية من السوشيال ميديا على صورة السمكة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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