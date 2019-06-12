شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفاوض "أبو اليزيد" الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الجونة فى مفاوضات جادة مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية من أجل التعاقد معه فى الموسم المقبل فى إطار سعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر .

يذكر أن الجونة استعار عدد كبير من ناشئ الأهلى وهم أحمد ياسر وأكرم توفيق واحمد حمدى ومحمود الجزار خلال الانتقالات الشتوية الماضية من أجل انقاذ الفريق من الهبوط وهو ما تحقق فى النهاية واستمر الجونة بالدورى.

ويسعى مجلس إدارة الجونة إلى التعاقد مع اللاعبين بشكل نهائى حتى يكون ولائهم للفريق الكروى بداية من الموسم المقبل.