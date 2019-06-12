سوبر كورة: هل يجدد الأهلى مفاوضات كودجو بعد تعثر صفقة العين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فكر النادى الأهلى خلال الفترة الماضية فى التعاقد مع التوجولى لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، قبل أن يتلقى اللاعب عروضاً مُغرية أبرزها من الشباب السعودى ثم العين الإماراتى قبل أن تتجمّد مفاوضات العين مع اللاعب. لمعرفة هل يُجدد الأهلى مفاوضات كودجو بعد تعثر صفقة العين؟ اضغط هنا

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