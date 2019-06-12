إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 9 أيام وتنطلق بطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل ويتواجد ضمن منتخب مصر 3 حراس مرمى للمنافسة فيما بينهم على حراسة عرين المنتخب وهم محمد الشناوى " الأهلي" و أحمد الشناوى " بيراميدز" و محمود جنش " الزمالك".
وعلى مدار بطولات أمم أفريقيا حرس عرين منتخب مصر 15 حارس مرمي على رأسهم عصام الحضري الذى شارك فى 7 بطولات ثم ثابت البطل و نادر السيد 4 مشاركات.
ويخوض منتخب مصر ودية أمام تنزانيا فى التاسعة مساء غداً الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية.
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