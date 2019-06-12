شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى غريب يطلب الرحيل عن إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمد شوقى غريب لاعب فريق إنبى من إدارة ناديه البترولى عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل 2019 -2020. Advertisements وأرجع اللاعب رغبته فى الرحيل نظرا لانتقاله للفريق فى يناير الماضى، وقلة نسبة مشاركته مع الفريق فى المباريات وعدم شعوره بالراحة النفسية داخل الفريق. قدم محمد شوقى موسما مميزا مع فريق المقاولون العرب فى دورى 2017-2018، تحت قيادة محمد عوده المدير الفنى للمقاولون، وشارك فى جميع المباريات أساسيا وصلت إلى 90 مباراة بالدورى، ما جعل إدارة المقاولون العرب توافق على تعديل عقده ومع بداية الموسم الحالى تعرض لإصابة عطلت انطلاقته القوية ودخل قائمة ذئاب الجبل فى عدد من المباريات وجاء موقف المقاولون المتأزم حينئذ فى العوده سريعا، ما جعله يقرر الرحيل لنادى إنبى.

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