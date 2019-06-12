شكرا لقرائتكم خبر عن "طائرة" الأهلي تخطف أبوالسعود من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع أبوالسعود السيد لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة ”رجال” بداية من الموسم الجديد.

وضم الاهلي أبوالسعود السيد بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

وأوضح رؤوف أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع ابوالسعود لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد أن وقع على عقود الانتقال للفريق في حضور محمد مصيلحي المدير الفني وخالد أبوزينة مدير الفريق.

وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل مميز والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.