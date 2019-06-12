أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر ويشارك فى المران المسائى، رسمياً إقامة مباراة السوبر للموسم الحالى بين الدورين فى الدورى الجديد.

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى وصول محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

رسمياً.. إقامة مباراة السوبر للموسم الحالى بين الدورين فى الدورى الجديد

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة إقامة بطولة السوبر للموسم الحالى بين الدورين فى الدورى الجديد.

الزمالك يغلق ملف المدرب الأجنبى مؤقتًا بسبب أمم أفريقيا

قرر مسئولو الزمالك غلق ملف استقدام مدرب أجنبى خلال الوقت الحالى بشكل مؤقت مع تجديد الثقة والدعم لخالد جلال، الذى تولى المسئولية الفنية للفريق خلفا للسويسرى كريستيان جروس، مع دعمه بشكل كامل فى المباريات المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز.

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اتجاه فى الجبلاية لزيادة مجموعات القسم الثانى لـ14 فريقا

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق بكل مجموعة بالقسم الثانى إلى 14 فريقا بدلا من 12، فى إطار رغبة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لزيادة مباريات الدورى حتى ينتهى على أقل تقدير فى أواخر أبريل.

اتحاد الكرة يدعو فروعه للاجتماع السبت المقبل

وجه الاتحاد المصرى لكرة القدم الدعوة لرؤساء أفرع الاتحاد أو من ينوب عنهم لحضور اجتماع يوم السبت 15 يونيو الجارى، بمقر الاتحاد بالجزيرة، وذلك من منطلق التعاون والتنسيق بين الاتحاد وفروعه من أجل المصلحة العامة للعبة ورفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية فى المرحلة المقبلة.

أبو جبل يعود لدائرة اهتمامات الزمالك في ميركاتو الصيف

عاد محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى سموحة إلى دائرة اهتمامات الزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمى، حيث كان ضمن اهتمامات النادى على فترات متباعدة منذ رحيله من قلعة ميت عقبة.

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحى نهائيًا

عادت فكرة استعارة رمضان صبحى لاعب الأهلى مجددًا من نادى هدرسفيلد الإنجليزى فى ظل مغالاة الأخير فى طلباته المادية الخاصة ببيع اللاعب بشكل نهائى.