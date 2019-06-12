شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أعمال تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادًا لاستضافة أمم أفريقيا 2019 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وشهدت أعمال التطوير إصلاح نجيلة أرضية الاستاد بالكامل، حيث أصبحت مزيجا بين النجيل الصناعى والطبيعى وهى من نفس نوعية النجيلة بملعب نهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان والذى حسمه ليفربول بهدف نظيفه سجله محمد صلاح .

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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ويرصد الخليج 365 صور توضح تطوير أرضية استاد القاهرة كالتالى :



جانب من أرضية الاستاد



أرضية الاستاد