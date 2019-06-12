الامارات | منتخب يساوي "مليار يورو" وغير مرشح للفوز بلقب كوبا امريكا 2019

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع المنتخب البرازيلي على قمة قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019 كصاحب أعلى قيمة سوقية بلغت 6. 956 مليون يورو متفوقا على صاحب المركز الأخير المنتخب البوليفي (35. 8 مليون يورو) بـ 114 مرة.
ولا يعتبر المنتخب البرازيلي المرشح الأوفر حظا للفوز بنسخة العام الجاري من بطولة كوبا أمريكا كونه مستضيف البطولة وحسب، بل بسبب ارتفاع القيمة المالية لنجومه، رغم غياب نجمه الأبرز نيمار دا سيلفا (180 مليون يورو) بداعي الإصابة.
وتقرر غياب نيمار عن صفوف البرازيل خلال كوبا أمريكا بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية، ليتم استبداله باللاعب ويليان، نجم تشيلسي الإنجليزي، الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.
ورغم غياب نيمار، تبرز أسماء خمسة لاعبين من المنتخب البرازيلي ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين مشاركين في البطولة الأمريكية الجنوبية هذا العام.
وضمت القائمة من المنتخب البرازيلي كل من فليبي كوتينو (100 مليون يورو) وروبرتو فيرمينيو (80 مليون يورو) وجابرييل خيسيوس (70 مليون يورو) وكارلوس كاسميرو (70 مليون يورو) والحارس أليسون بيكر (65 مليون يورو) .
ويتربع على قمة هذه القائمة النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي (160 مليون يورو)، وذلك في ظل غياب نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو.
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