تشيلسي يراوغ ساري ويوفنتوس في انتظار لامبارد

لم تجر أي مفاوضات بين تشيلسي ونجمه السابق، فرانك لامبارد، بشأن تولي تدريب البلوز، حتى الآن، لكن النادي اللندني مصمم على التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن إدارة تشيلسي عازمة على التواصل مع لامبارد، من أجل خلافة المدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري، الذي يرغب بدوره في العودة إلى بلاده، وتولي قيادة يوفنتوس.

لكن إدارة البلوز لا تريد إنهاء تعاقدها مع ساري، وستنتظر حتى يقوم هو بتقديم استقالته، من أجل تجنب دفع تعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه إسترليني للمدرب، والحصول على نفس المبلغ من يوفنتوس في المقابل، إذا تعاقد الأخير مع ساري.

ويرغب تشيلسي أيضا في أن يحضر لامبارد معه، مساعده في ديربي كاونتي، جودي موريس، وفقًا للصحيفة.

كما يتطلع لضم ستيف هولاند للجهاز التدريبي، وهو الذي عمل كمساعد من قبل لجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي، ويشغل حاليا منصب مساعد مدرب المنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت.