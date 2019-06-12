هاني العتال يرسل إنذار على يد محضر لرئيس الزمالك المصري

قام هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بارسال إنذار على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك الحالي لإبلاغه بأنه قد اودع القيمة المالية الخاصة بتجديد اشتراك العضوية الخاصة به بشيك مصرفي. وحرص هاني العتال على توضيح صورة من الشيك المصرفي في الإنذار الذي تم إرساله الي رئيس نادي الزمالك وخاصة ان الأخير يرفض تجديد الاشتراك الخاص بالعتال وأسرته كما أنه يرفض منح العتال ورقة من النادي برفض الإدارة تجديد الاشتراك.

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