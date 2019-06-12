أوبرادوفيتش يقترب من أحد الأندية السعودية

اقترب اللاعب الصربي إيفان أوبرادوفيتش لاعب فريق أندرلخت البلجيكي لكرة القدم، من اللعب في صفوف أحد كبار الأندية السعودية بدءًا من الموسم المقبل، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.
ويحصل الظهير الأيسر (30 عاما) على راتب مغري يبلغ قيمته 800 ألف يورو سنويًا، حال موافقته على العرض المقدم من أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفه لمدة عامين قادمين، حسبما ذكرت صحيفة (فوتيبال بريمير) الصربية.
ولم يوافق أوبرادوفيتش على تجديد عقده مع الفريق البلجيكي، مكتفيًا بماقدمه معه طوال الأربع سنوات الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أوبرادوفيتش يدرس العرض في الوقت الحالي، وقد يميل للموافقة لاسيما وأنه لاعب حر بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي.
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