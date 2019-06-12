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أوبرادوفيتش يقترب من أحد الأندية السعودية

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اقترب اللاعب الصربي إيفان أوبرادوفيتش لاعب فريق أندرلخت البلجيكي لكرة القدم، من اللعب في صفوف أحد كبار الأندية بدءًا من الموسم المقبل، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

ويحصل الظهير الأيسر (30 عاما) على راتب مغري يبلغ قيمته 800 ألف يورو سنويًا، حال موافقته على العرض المقدم من أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفه لمدة عامين قادمين، حسبما ذكرت صحيفة (فوتيبال بريمير) الصربية.

ولم يوافق أوبرادوفيتش على تجديد عقده مع الفريق البلجيكي، مكتفيًا بماقدمه معه طوال الأربع سنوات الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أوبرادوفيتش يدرس العرض في الوقت الحالي، وقد يميل للموافقة لاسيما وأنه لاعب حر بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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