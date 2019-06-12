كافاني يوجه ضربة لخطط نابولي الصيفية

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن كافاني في طريقه لتجديد عقده مع سان جيرمان، الذي ينتهي في صيف 2020.
وكانت تقارير عدة تربط كافاني بعودة عاطفية في الموسم المقبل إلى نابولي الذي ساهم في وضعه على طريق التألق بالملاعب الأوروبية.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن كافاني يأمل في مساعدة سان جيرمان على تحقيق نجاح في البطولات الأوروبية، قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم.
وكان كافاني قد دافع عن ألوان نابولي خلال الفترة من 2010 حتى 2013، قبل أن يقرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 64 مليون يورو.
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