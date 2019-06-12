نفاد التذاكر في 14 مباراة بمونديال السيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الثلاثاء أنه تم تخصيص مليون تذكرة لكأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا لكن نفدت تذاكر 14 من أصل 52 مباراة.

وأعلن المنظمون الشهر الماضي أن التذاكر لا تزال متاحة "في عدد محدود من المباريات" بينما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أكد قبل البطولة نفاد تذاكر 20 مباراة.

وقال الفيفا في بيان "بعد أربعة أيام من انطلاق كأس العالم للسيدات.. وصلت المسابقة إلى رقم مهم يتعلق بتخصيص أكثر من مليون تذكرة للمشجعين حول العالم".

وأضاف "14 من بين 52 مباراة تم بيع كل تذاكرها بالكامل وعدم توفر أي تذاكر وتضمن ذلك المباراة الافتتاحية في باريس يوم الجمعة الماضي إضافة إلى عدة مباريات أخرى ستقام في الأدوار المقبلة بالمسابقة".

وتابع الفيفا أن عشر مباريات في دور المجموعات، ويسري ذلك على المباراتين المقبلتين لفرنسا والولايات المتحدة حاملة اللقب، تم بيع تذاكرها بالكامل إضافة إلى مباراة دور الثمانية في باريس ومباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية في ليون.