شكرا لقرائتكم الأهلي يتدرب أسبوعاً فى الجزيرة قبل دخوله المعسكر الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للنادى الأهلي التدريب أسبوعاً على ملعب التتش بالجزيرة قبل خوض معسكر خارجي بإحدى الدول الأوربية إستعداداً لخوض أخر مباراتين بالدوري أمام المقاولون والزمالك ثم بيراميدز بكأس مصر.

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من جهته قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن الفريق سيتدرب لمدة أسبوع تقريباً بملعب التتش قبل السفر لخوض المعسكر الخارجي في المانيا أو اسبانيا أوهولندا.

وحصل الاهلي مؤخراً على الأجازة السنوية بعد تأجيل مباراتي الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك إلى يومي 26 و30 يوليو المقبل بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.