شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض تجديد مفاوضات كودجو رغم تعثّر صفقة العين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للأهلي فكرة تجديد المفاوضات مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي رغم تعثّر مفاوضات اللاعب مع نادي العين الإماراتي.

الأهلي فكّر خلال الفترة الماضية في التعاقد مع كودجو قبل أن يتلقي اللاعب عروضاً مُغرية أبرزها من الشباب السعودي ثم العين الإماراتي قبل أن تتجمّد مفاوضات العين مع اللاعب.

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وقال مصدر في الأهلي، إن الجهاز الفني تلقي اقتراحاً من وكيل اللاعب بتجديد المفاوضات مع هداف نهضة بركان الذى صعد بفريقه لنهائي الكونفدرالية قبل أن يخسر اللقب لصالح الزمالك لكن الأهلي رفض تجديد المفاوضانت لعدم القناعة التامة بقدرات اللاعب وإمكانياته التهديفية.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني إستفسر عن كودوجو بشكل دقيق وتأكد من ان اللاعب تألق مع ناديه هذا الموسم فقط دون أن يؤدي بنفس المستوى المواسم الماضية رغم أن عمره حالياً 27 عاماً .

وأكد المصدر أن الجهاز الفني للأهلي يخشى أن يكون تألق كودجو مجرد "طفرة" لمدة موسم واحد بعدها يختفي اللاعب ولا يتألق مُجدداً لذا أستبعد الجهاز الفني المهاجم التوجولي من حسابات ارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل.