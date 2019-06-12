شكرا لقرائتكم أبو السعود السيد ينضم رسميا لطائرة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع أبوالسعود السيد لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بداية من الموسم الجديد.

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وكان الأهلي ضم أبوالسعود السيد بعد إنتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

وقال رؤوف، إن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع ابوالسعود لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد أن وقع على عقود الانتقال للفريق في حضور محمد مصيلحي المدير الفني وخالد ابوزينة مدير الفريق، لافتا إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل مميز والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.