شكرا لقرائتكم وزير الرياضة السابق يضع تشكيل مباراة الإفتتاح للمنتخب إمام زيمبابوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرد الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق عبر حسابة الرسمى على موقع " تويتر " عن اللاعبين المتوقعين لخوض المبارة الاولى للمنتخب الوطنى .

وكتب فى التغريدة قائلا " من واقع القائمة النهائية ومتابعة ودراسة قناعات مستر آچيرى . أتوقع تشكيل مباراة الإفتتاح: الشناوى المحمدى حجازى المحمدى جابر حامد الننى صلاح وردة تريزيجيه كوكا".

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فى سياق متصل تستعد منتخبات القارة السمراء لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام بداية من يوم 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل على الأراضي المصرية، حيث يأمل كل منتخب في كتابة تاريخ جديد لنفسه من خلال بالتتويج باللقب الإفريقي الأهم.

وأختار أجيرى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى سيتم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" اليوم، وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".