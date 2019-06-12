الترسانة يتعاقد مع لاعب الإعلاميين...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة الترسانة مع عصام عمران لاعب وسط الإعلاميين لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى إطار سعى الإدارة الزرقاء نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة بعد غياب أكثر من 10 سنوات .
وكان مجلس إدارة الترسانة قد قرر الإستغناء عن كل من " حماده الدسوقي، ومحمود حربي، وسيد حمدي، وهارون إسماعيل ، وأحمد أنيس ، ومحمد رجب ريعو، ورضا العزب" .
ويسعى مسئولو الشواكيش إلى تدعيم الصفوف بلاعبين سوبر حتى يتحقق المراد بالصعود للدورى الممتاز بعدما كان الفريق قاب قوسين او أدنى من تحقيق الحلم خلال السنوات الثلاثة الماضية إلا أنه لم يحالفه التوفيق فى المباريات الأخيرة .
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