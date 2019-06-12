شكرا لقرائتكم ساسى عن المشاركة مع تونس ضد كروتيا: "الحمد لله أنا رجعت"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى اللاعب الدولى التونسى فرجانى ساسى، صانع ألعاب الزمالك، سعادته بالعودة مجددًا للملاعب بعد غياب دام 58 يومًا، بالمشاركة مع نسور قرطاج أمام كرواتيا، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر فى شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية الأفريقية.

ونشر فرجانى صورته خلال مشاركته أمام كرواتيا، عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" معلقًا عليها: "الحمد لله أنا رجعت".

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وكان فرجانى ساسى، قد شارك فى ودية منتخب تونس أمام كرواتيا التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، والتى انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 2 /1، حيث شارك ساسى فى الدقيقة 77 من المباراة بدلا من غيلان الشعلالى، وفور دخوله أرض الملعب حمل ساسى شارة قيادة منتخب تونس.

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس خلال بطولة كأس أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى، ضمن المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا.