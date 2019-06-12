منتخب الجودو يستعد لبطولة الجائزة الكبرى بكندا...

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جدة - عمرو شويل يخوض منتخب الجودو تدريب يومى مرتين فى المعسكر الذى يقيمه المنتخب فى كرواتيا فى إطار الاستعداد لبطولة الجائزة الكبرى التى تقام بكندا الشهر المقبل

ويخوض المنتخب تدريبان ، أحدهما فى العاشرة صباحا ، و الأخر فى الرابعة مساءا ، ويستمر المعسكر حتى 19 يونيو الجارى ، ولكن اليوم خضع اللاعبون للتدريب فى الحادية عشر صباحا

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وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر كل من محمد عبد الموجود ، أحمد على ، محمد محيى ، على عيد ، محمد عبد العال ،عبد الرحمن محمد ،حاتم عبد الآخر، أحمد وحيد، بالإضافة إلى ميسرة النجار.