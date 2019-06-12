شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك يلعب التنس على شاطئ الساحل الشمالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مدافع الزمالك محمد عبد الغنى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " صورته أثناء ممارسته رياضة التنس على البحر. Advertisements و حرص مدافع الزمالك على السفر إلى الساحل الشمالى برفقة أصدقاؤه فى ظل الأجازة التى منحها الجهاز الفنى للفريق للاعبين لتوقف الدورى .

محمد عبد الغنى و وتوقف الدورى العام فى ظل الإستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 2019 القادم بإستاد القاهرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الزمالك يلعب التنس على شاطئ الساحل الشمالي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.