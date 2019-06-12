شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب المشاركة فى البطولة العربية الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه لن يتم السماح بمشاركة أى ناد فى بطولتين خارجيتين الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الأندية المشاركة فى البطولة الأفريقية والكونفدرالية لا يمكنها المشاركة فى البطولة العربية.

وقال عامر حسين فى تصريحات لراديو "أون "سبورت"، إنه تم ترشيح الاتحاد السكندرى والإسماعيلى للبطولة العربية، باعتبارهما الناديين الجماهيريين اللذين ليس لديهما أى مشاركات أفريقية، مشيرا إلى وصول استمارات البطولة إليهما منذ 3 أيام من أجل استيفائها.

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وتابع رئيس لجنة المسابقات، أن نادى الزمالك طلب من اتحاد الكرة المشاركة فى البطولة العربية الموسم المقبل، موضحا أنه لابد فى هذه الحالة من موافقة الاتحاد العربى، علماً بأن الفريق الأبيض سيشارك فى إحدى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد.

وأكمل: "سيكون هناك جلسة منتظرة بين اتحاد الكرة ومندوبى الفرسان المصرية الستة المشاركين فى البطولات المختلفة وهم الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى والإسماعيلى لبحث العديد من الأمور قبل وضع جدول مباريات الدورى الجديد.

واختتم حديثه قائلاً: "الدورى سيستكمل بعد بطولة الأمم الأفريقية،وبنفس قوائم الأندية التى خاضوا بها مباريات الموسم، لافتاً إلى أن فريق الجونة سيخوض لقاء الزمالك بالمعارين لأنهم ملتزمون مع فريقهم إلى آخر مباراة فى الدورى وهذه آخر مباراة لهم".