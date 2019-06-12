الخليج 365 يكشف سبب توفير غرفة منفردة لـ محمد صلاح فى المنتخب...

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جدة - عمرو شويل علّق مصدر بمنتخب مصر، على الأنباء التى ترددت خلال الساعات الأخيرة حول تخصيص غرفة منفردة لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزى فى فندق الإقامة ببرج العرب. Advertisements وكشف مصدر بمنتخب مصر، انه عندما تم الحجز فى الفندق فى بدايته كان المعسكر به 25 لاعبا قبل استبعاد محمد أبو جبل وأحمد فتوح وهو عدد فردي، وتم تسكين 24 لاعبا في كل الغرف كل لاعبين في غرفة، ليتبقى لاعب واحد فقط وهو صلاح، وبما أنه أخر لاعب انضم للمعسكر فهو الوحيد الذى يقيم فى غرفة منفردة. يذكر أن منتخب مصر سيخوض ودية غدا أمام تنزانيا فى برج العرب استعدادا لامم افريقيا.

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