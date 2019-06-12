شكرا لقرائتكم عمرو الحلواني يرغب فى الرحيل عن إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ عمرو الحلواني الظهير الأيسر فريقه إنبي، فى رغبته فى الرحيل عن النادي البترولي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وتحدث اللاعب هاتفيا مع زكريا السيد نائب رئيس إنبي وطالبه بالموافقة علي رحيله لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل بعدما تلقي عدة عروض يدرسها في الوقت الحالي لاختيار الأفضل من بينها.

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ولعب الحلواني لفريق إنبي 9 سنوات منذ عودته من تجربة الاحتراف بالدوري اليوناني التي لعب فيها لأندية أبولون كالامارياس وفيريا وإثنيكوس ويونيكوس قبل عودته للفريق البترولي ويعد اللاعب أحد ناشئي النادي الأهلي.

وتلقي الحلواني اتصالات من وكيله اليوناني لمعرفة رأيه بشأن خوض تجربة جديدة خارج مصر وهو ما سيحسمه اللاعب بعد التوصل مع إنبي حول موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.