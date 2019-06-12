شكرا لقرائتكم الترسانة من "شواكيش" الدوري إلى "كعب داير" على مجموعات القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتبر نادي الترسانة من أعرق الأندية في مصر، تأسس عام ١٩٢١، و شارك في بطولة الدوري المصري لأول مرة عام ١٩٤٨ و حصل على مركز الوصيف، كما حقق لقب الدوري موسم ١٩٦٢/١٩٦٣، و كذلك فاز بكأس مصر ٦ مرات في أعوام : ١٩٢٣، ١٩٢٩، ١٩٥٤، ١٩٦٥، ١٩٦٧، ١٩٨٦، و حصد بطولة منطقة القاهرة مرة وحيدة عام ١٩٣٣، و فاز بكأس السلطان حسين مرتين عام ١٩٢٨، ١٩٣٠.

كما نشأ في نادي الترسانة العديد من اللاعبين المتميزين أمثال :

حسن الشاذلي، و مصطفى رياض، و كذلك لاعب الزمالك السابق محمد عبد الواحد الذي سطع نجمه في نادي الترسانة قبل انضمام للقلعة البيضاء، و أيضاً محمد ابو تريكه لاعب الأهلي السابق.

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و لكن دوام الحال من المحال، حيث شهد موسم ٢٠١٠/٢٠١١ آخر مشاركة للشواكيش بالدوري الممتاز بعد أن هبطوا للقسم الثاني، و من وقتها حتى يومنا هذا يحاول نادي الترسانة الصعود لدوري الاضواء مرة أخرى، و كل موسم يكون قريب من التأهل إلا أن الحظ يكون له رأي آخر.

مؤخراً حدثت أزمة بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني بعد أن تم نقل فريق الترسانة من المجموعة الثانية "القاهرة و القناة" إلى مجموعة الصعيد، الأمر الذي اثار ضجة في الوسط الرياضي بسبب رد الفعل الغاضب من رؤساء أندية الصعيد تجاه هذا القرار الذي وصفه البعض أنه "مجاملة" للشواكيش من أجل العودة إلى الممتاز على حساب أندية الصعيد.

كما طرح احد رؤساء أندية الصعيد سؤالاً على القائمين على منظومة الكرة بمصر : لو انتقل الترسانة لمجموعة الصعيد و لم يصعد الي الدوري الممتاز الموسم المقبل، فهل سيأخذها "كعب داير" على مجموعات القسم الثاني لكي يحقق هدف الصعود؟