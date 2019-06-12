شكرا لقرائتكم أجانب الأهلي غير الدوليين ولاسارتي يعودو للقاهرة 21 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن اللاعبين الأجانب الغير متواجدين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا وكذلك لاسارتي المدير الفني للفريق ومعاوناه سباستيان وإليخاندرو سيتواجدون في القاهرة يوم 21 يونيو الجاري تمهيداً لبدء فترة الإعداد للمباريات المتبقية من الموسم الحالي والموسم الجديد.

وحصل لاسارتي وسباستيان وإليخاندور على الأجازة السنوية حالياً في بلادهم ونفس الأمر بالنسبة للمغربي وليد آزارو والنيجيري جونيور أجاي ومعهم التونسي على معلول الذى خرج من قائمة بلاده بأمم أفريقيا في مفاجأة غير متوقعة فيما يتواجد الأنجولي جيرالدو في قائمة بلاده التى ستخوض أمم أفريقيا بمصر إبتداءاً من 21 يونيو الجاري.

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شدد عبد الحفيظ على أنه أتفق مع الجميع على ضرورة التواجد في القاهرة يوم 21 يونيو تمهيداً للمشاركة في مران الفريق في اليوم التالي (22 يونيو) وهو موعد بدء الاستعداد للمباريات المتبقية في الموسم الجاري حيث سيلعب الاهلي مبارتي المقاولون والزمالك بالوري ثم بيراميدز بكاس مصر.