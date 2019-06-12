شكرا لقرائتكم محمد شوقى غريب "لسة ناوى على الرحيل" من إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ محمد شوقى غريب إدارة فريقه إنبى، برغبته فى عدم الإستمرار مع الفريق الموسم القادم 2019 /2020. Advertisements وأرجع اللاعب رغبته فى الرحيل عن ناديه البترولى نظرا لقلة نسبة مشاركته مع الفريق فى المباريات فور انتقاله للفريق فى يناير الماضى، وعدم شعوره بالراحة النفسية . وقدم محمد موسما مميزا مع فريق المقاولون العرب دوري 2017/2018، تحت قيادة محمد عوده المدير الفني للمقاولون ، وشارك أساسيا في جميع المباريات ووصلت مشاركاته إلى 90 مباراة بالدورى، إلا أنه تعرض لإصابة عطلت انطلاقته القوية مما جعله يقرر الرحيل لنادي إنبي.

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