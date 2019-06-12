شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: هناك 6 لاعبين أصيبوا بانفلونزا الخنازير قبل أمم إفريقيا 2010... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، مفادأة بالكشف عن إصابة 6 لاعبين من الفراعنة بمرض انفلونزا الخنازير قبل المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2010 التى أقيمت بأنجولا، وتوج بها منتخب مصر بعد الفوز على غانا بهدف دون رد.

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قال المعلم خلال تصريحاته لقناة "time sports" أن نسخة 2010 كانت الأصعب فى تاريخ مشاركات الفراعنة بالكان، حيث تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض انفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعلى رأسهم عماد متعب ، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين، وبذل الدكتور أحمد ماجد حينها مجهود جبار، ونجحنا فى النهاية بحصد اللقب بعد عناء ومشاقة كبيرة.

عبر شحاتة عن أمنيته في نجاح المنتخب وللمكسيكى خافيير أجيرى، قبل المشاركة فى أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، مؤكدًا أن الجماهير سيكون لها عامل السحر.