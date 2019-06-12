شكرا لقرائتكم مركز التسوية والتحكيم يؤجل البت فى شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجلت لجنة التسوية والتحكيم التابعة للجنة الأولمبية المصرية البت فى الشكوى المستعجلة المقدمة من الأهلى ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدورى، إلى جلسة 2 يوليو Advertisements ورات اللجنة تأجيل قرارها مطالبة اتحاد الكرة بتقديم مستندات من اتحاد الكرة تتعلق بالشكوى المقدمة من مسئولى القلعة الحمراء كان الأهلى قد أرسل الشكوى للجنة التسوية أول أمس الإثنين، وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى العام موسم 2018ــ2019 بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

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