الخليج 365 يرصد عودة فرجانى ساسى للملاعب بعد 58 يوم غياب...

جدة - عمرو شويل عاد الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك، للملاعب بعد غياب دام 58 يومًا، بالمشاركة مع نسور قرطاج أمام كرواتيا، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر فى شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية الأفريقية.

فرجانى ساسى يعود للملاعب بعد 58 يوم غياب

فرجانى ساسى شارك فى ودية منتخب تونس أمام كرواتيا التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، والتى انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 2 /1، حيث شارك ساسى فى الدقيقة 77 من المباراة بدلا من غيلان الشعلالى، وفور دخوله أرض الملعب حمل ساسى شارة قيادة منتخب تونس.

ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس خلال بطولة كأس أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى، ضمن المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا.

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لحظه إصابة ساسى أمام أغادير

وعقب المباراة أعلن ألان جريس المدير الفنى للمنتخب التونسى القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يوينو حتى 19 يوليو المقبل، والتى شهدت استبعاد على معلول ظهير أيسر الأهلى.

بذلك تضم القائمة التي تشارك في كأس أمم إفريقيا 2019 العناصر التالية فاروق بن مصطفى - معز حسن - معز بن شريفية - ياسين مرياح - وجدي كشريدة - نسيم هنيد - أيمن بن محمد - محمد دراغر - ديلان براون - كريم العواضي - أسامة الحدادي ومارك اللمطي- غيلان الشعلالي - أيمن بن محمد - أنيس البدري - إلياس السخيري - الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي وفراس شواط.