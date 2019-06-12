شكرا لقرائتكم رئيس النصر السابق: ظروفي لا تسمح لي بالعودة.. وأتمنى استمرار آل سويلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الأمير فيصل بن تركي، الرئيس السابق لنادي النصر، أن ظروفه الحالية تمنعه من الترشح لرئاسة النصر في الفترة المقبلة، وتمنى أن يستمر سعود آل سويلم في منصب الرئاسة بعد العمل الكبير الذي قدمه.

وأغلقت اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، باب الترشح لرئاسة وعضوية الأندية، في حين لم يتقدم أحد بملفه لرئاسة وعضوية نادي النصر، قبل أن يؤكد رجاء الله السلمي في تصريحات لـ "العربية" بإعادة فتح باب الترشح لنادي النصر يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام وذلك حسب اللوائح.

وقال الأمير فيصل بن تركي ردا على سؤال حول إمكانية عودته إلى رئاسة النادي: تشرفنا بخدمة هذا الكيان الكبير لمدة 9 سنوات وظروفي الحالية لا تسمح ونادي النصر بإذن الله غني برجالاته.

وأضاف: تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة وإن كنت شخصيا أتمنى استمراره بالفترة القادمة ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين.