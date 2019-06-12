برشلونة يستعد للموسم الجديد بغياب نجوم "كوبا أميركا"

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن الفريق الأول لكرة القدم سيبدأ استعداداته للموسم المقبل في 14 يوليو المقبل بدون لاعبيه الدوليين الذين سيشاركون في بطولة كوبا أميركا 2019.
وقال النادي الإسباني في بيان له: الفريق الأول سيبدأ استعداداته للموسم الجديد يوم الأحد الموافق 14 يوليو سيتواجد في المدينة الرياضية في ذلك اليوم اللاعبون الذين لم يشاركوا في كوبا أميركا بالبرازيل.
وبذلك، يغيب عن التجمع الأول للاعبي برشلونة قبل الموسم الجديد كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وفليبي كوتينيو وأرثر ميلو وأرتورو فيدال، الذين سينضمون لمعسكر الفريق في وقت لاحق.
ويخوض برشلونة تجارب ودية خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، حيث يلتقي مع تشيلسي الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني في نهاية يوليو، وذلك خلال جولة الفريق في اليابان.
وسيشهد لقاء برشلونة مع فيسيل كوبي أول مواجهة للاعب الإسباني المخضرم أندريس إنييستا، نجم النادي الكتالوني السابق، أمام فريقه القديم، حيث يلعب أندريس لصالح النادي الياباني منذ الموسم الماضي.
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