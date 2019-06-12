شكرا لقرائتكم ليروي ساني يرفض الإفصاح عن مصيره مع مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض النجم الألماني ليروي ساني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الكشف عن قراره بشأن مستقبله قبل أن يبدأ عطلته الصيفية، بعد أن خاض يوم الثلاثاء آخر مبارياته لهذا الموسم مع منتخب بلاده.
وقال ساني "23 عاما" عقب فوزه مع المنتخب الألماني 8 - صفر على أندورا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020: الآن سأبدأ عطلتي، الأمور الأخرى ستتضح في وقتها.
وردا على سؤال عما إذا كانت زيارته لمدينة ميونخ الألمانية قد تثير شغف نادي بايرن ميونخ الألماني لبدء مفاوضات معه، أجاب ساني قائلا: هذا السؤال يجب أن يوجه لبايرن ميونخ.
وطبقا لتكهنات الصحف العالمية، يتطلع بايرن ميونخ للفوز بخدمات ساني الذي لا يزال يتبقى له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي يقوده فنيا المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليروي ساني يرفض الإفصاح عن مصيره مع مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.