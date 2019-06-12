موعد مباراة مصر وتنزانيا.. والقناة الناقلة المفتوحة.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني، نظيره التنزاني، وديا في السادسة مساء الخميس، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 من يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة أخرى أمام غينيا يوم 16 يونيو الجاري.

وجاء المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، ببطولة إفريقيا بجانب الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.

قائمة أجيري

وكان خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة قد أعلن عن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود جنش (الزمالك).

خط الدفاع:

أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود الونش (الزمالك)- أيمن أشرف (الأهلي) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز)- أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).

خط الوسط المدفاع:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - نبيل دونجا (بيراميدز)- علي غزال.

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خط الوسط المهاجم:

محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - محمود حسن تريزيجه (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - عبدالله السعيد (بيراميدز).

خط الهجوم:

مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)- أحمد علي (المقاولون).

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ أجيري بتشكيل مكون من:

محمود جنش

أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي

نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن - وليد سليمان

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة bein sports HD3 المشفرة

كما تذاع المباراة على فضائية أون سبورت على النايل سات