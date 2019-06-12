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الترسانة يتعاقد مع صانع ألعاب الإعلاميين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الترسانة مع عصام عمران لاعب وسط الإعلاميين لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى إطار سعى الإدارة الزرقاء نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة بعد غياب أكثر من 10 سنوات .

كان مجلس إدارة الترسانة قد قرر الاستغناء عن  كل من "حمادة الدسوقي، ومحمود حربي، وسيد حمدي، وهارون إسماعيل، وأحمد أنيس، ومحمد رجب ريعو، ورضا العزب".

ويسعى مسئولو الشواكيش إلى تدعيم الصفوف بلاعبين سوبر حتى يتحقق المراد بالصعود للدورى الممتاز بعدما كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم خلال السنوات الثلاثة الماضية إلا أنه لم يحالفه التوفيق فى المباريات الأخيرة .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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