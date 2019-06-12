شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع صانع ألعاب الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الترسانة مع عصام عمران لاعب وسط الإعلاميين لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى إطار سعى الإدارة الزرقاء نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة بعد غياب أكثر من 10 سنوات .

كان مجلس إدارة الترسانة قد قرر الاستغناء عن كل من "حمادة الدسوقي، ومحمود حربي، وسيد حمدي، وهارون إسماعيل، وأحمد أنيس، ومحمد رجب ريعو، ورضا العزب".

ويسعى مسئولو الشواكيش إلى تدعيم الصفوف بلاعبين سوبر حتى يتحقق المراد بالصعود للدورى الممتاز بعدما كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم خلال السنوات الثلاثة الماضية إلا أنه لم يحالفه التوفيق فى المباريات الأخيرة .

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