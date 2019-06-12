شكرا لقرائتكم خبر عن "تايم سبورت" تذيع ودية مصر وتنزانيا استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذيع قناة "تايم سبورت" مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الخميس، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تنقل قناة "تايم سبورت" المباراة الودية للفراعنة عبر التردد الأرضى "ديجيتال" وهو عن طريق إدخال التردد الرقمى UHF 32، وكذلك التردد "أنلوج" والذى يكون عن طريق "الأريل" والتى ستحل محل القناة الثانية أرضى.

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وتشهد قائمة المنتخب تواجد 23 لاعبًا فى القائمة النهائية وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".

ويخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام غينيا يوم 16 يونيو من الشهر الجارى فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية.