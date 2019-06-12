شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يعلن قائمة المنتخب لبطولة موريشيوس المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى قائمة المنتخب المشاركة فى بطولة موريشيوس الدولية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 حتى 18 يونيو الجارى، التى تعد إحدى المحطات المؤهلة على أولمبياد طوكيو 2020. وتضم قائمة اللاعبين كلا من هادية حسنى وضحى هانى وأحمد صلاح وأحمد حاتم، تحت قيادة المدرب رامى إبراهيم. وغادرت بعثة الريشة الطائرة صباح اليوم إلى موريشيوس بدون رئيس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريشة الطائرة يعلن قائمة المنتخب لبطولة موريشيوس المؤهلة لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.