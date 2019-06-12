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صور.. تدريب الجودو فى كرواتيا استعدادا للجائزة الكبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب الجودو تدريب يومى مرتين فى المعسكر الذى يقيمه المنتخب فى كرواتيا، فى إطار الاستعداد لبطولة الجائزة الكبرى التى تقام بكندا الشهر المقبل.

ويخوض المنتخب تدريبان أحدهما فى العاشرة صباحا، والآخر فى الرابعة مساء، ويستمر المعسكر حتى 19 يونيو الجارى، لكن اليوم خضع اللاعبون للتدريب فى الحادية عشر صباحا.

وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر كلا من محمد عبد الموجود، أحمد على، محمد محيى، على عيد، محمد عبد العال، عبد الرحمن محمد، حاتم عبد الآخر، أحمد وحيد، بالإضافة إلى ميسرة النجار.

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منتخب الجودو فى كرواتيا
منتخب الجودو فى كرواتيا

 

الجودو فى كرواتيا
الجودو فى كرواتيا

 

معسكر الجودو فى كرواتيا
معسكر الجودو فى كرواتيا

 

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