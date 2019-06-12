دولى الجمباز يساهم فى إعداد فرح أحمد لأولمبياد طوكيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الدولى للجمباز لاعبة منتخب مصر "فرح أحمد" منحة للمساهمة فى إعدادها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
ويقوم الاتحاد الدولى سنويا بتقديم منحة قدرها 5000 فرنك سويسرى للاعبين المميزين، مساهمة من الاتحاد الدولى فى إعداد اللاعبين من مختلف فروع الجمباز.
وقدم الاتحاد الدولى المنحة إلى 12 لاعبا ولاعبة لعام 2019 من ضمنهم اللاعبة فرح أحمد، و11 لاعبا ولاعبة آخرين من فروع الجمباز الفنى والإيقاعى والترامبولين من دول بلغاريا وجواتيمالا والسنغال والهند وكلومبيا ونيجيريا.
وحصلت لاعبة منتخب مصر للجمباز الفنى فرح أحمد مؤخرا على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نهائيات جهاز عرضه التوازن ببطولة كأس العالم بسلوفينيا، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.
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