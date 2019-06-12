شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يمارس لعبة جديدة فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد عبد الغنى مدافع الزمالك صورة أثناء ممارسته التنس على البحر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك". وحرص عبد الغنى على السفر إلى الساحل الشمالى بصحبة أصدقائه فى ظل الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للزمالك للاعبين فى ظل فترة توقف الدورى. يذكر أن الدورى يشهد فترة توقف فى ظل الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

محمد عبد الغنى

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