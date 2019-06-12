الأهلى يحدد موعد عودة لاسارتى والأجانب من الإجازة السنوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن لاعبى الفريق الأجانب غير المتواجدين مع منتخبات بلادهم فى أمم أفريقيا وكذلك لاسارتى المدير الفنى للفريق ومعاونيه سباستيان وإليخاندرو سيتواجدون في القاهرة يوم 21 يونيو الجارى، تمهيداً لبدء فترة الإعداد للمباريات المتبقية من الموسم الحالى والموسم الجديد.
ويقضى لاسارتى وسباستيان وإليخاندور إجازتهم السنوية حالياً فى بلادهم ونفس الأمر بالنسبة للمغربى وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي ومعهم التونسي على معلول، الذى خرج من قائمة بلاده بأمم أفريقيا فى مفاجأة غير متوقعة فيما يتواجد الأنجولى جيرالدو في قائمة بلاده التى ستخوض أمم أفريقيا بمصر ابتداء من 21 يونيو الجارى.
وأوضح عبد الحفيظ أنه اتفق مع الجميع على ضرورة التواجد فى القاهرة يوم 21 يونيو تمهيداً للمشاركة فى مران الفريق فى اليوم التالى (22 يونيو) وهو موعد بدء الاستعداد للمباريات المتبقية في الموسم الجارى، حيث سيلعب الأهلى مبارتى المقاولون والزمالك بالدورى ثم بيراميدز بكأس مصر.
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