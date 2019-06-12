شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة يكشف لـ"تايم سبورت" كواليس إصابة فراعنة 2010 بأنفلونزا الخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المعلم حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، كواليس تعرض أكثر من 6 لاعبين من الفراعنة لأنفلونزا الخنازير قبل المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2010 التى أقيمت بأنجولا، وتوج بها منتخب مصر بعد الفوز على غانا بهدف دون رد.

وأوضح حسن شحاتة، خلال تصريحاته لقناة "time sports"، أن تلك البطولة كانت الأصعب فى تاريخ مشاركات الفراعنة بالكان، حيث تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين، وبذل الدكتور أحمد ماجد حينها مجهود جبار، ونجحنا فى النهاية بحصد اللقب بعد عناء ومشاقة كبيرة.

وتمنى المعلم التوفيق للمنتخب وللمكسيكى خفيير أجيرى، قبل المشاركة فى أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، مؤكدًا أن الجماهير سيكون لها عامل السحر.