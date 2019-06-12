شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب توفير غرفة منفردة لـ محمد صلاح فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق مصدر بمنتخب مصر على الأنباء التى ترددت خلال الساعات الأخيرة حول تخصيص غرفة منفردة لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى فى فندق الإقامة ببرج العرب. لمعرفة سبب توفير غرفة منفردة لـ محمد صلاح فى المنتخب اضغط هنا

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