شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يطلب الرحيل عن إنبى فى مكالمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لإنبى الرحيل عن النادى البترولى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل.
وتواصل الحلوانى هاتفيا مع زكريا السيد نائب رئيس إنبى مطالبا بالموافقة على رحيله لخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل بعدما تلقى عددا من العروض الخارجية والمحلية التى يدرسها فى الوقت الحالى لاختيار الأفضل من بينها.
ولعب الحلوانى لإنبى لمدة تسع سنوات منذ عودته من تجربة الاحتراف بالدورى اليونانى التى لعب فيها لأندية أبولون كالامارياس وفيريا وإثنيكوس ويونيكوس قبل عودته للفريق البترولى ويعد اللاعب أحد ناشئى النادى الأهلى.
وتلقى الحلوانى فى الساعات الماضية اتصالات من وكيله اليونانى لمعرفة رأيه بشأن خوض تجربة جديدة خارج مصر، وهو ما سيحسمه اللاعب بعد التوصل مع إنبى حول موقفه النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة.
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