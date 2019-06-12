شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب أسبوعاً بالتتش قبل المعسكر الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى على التدريب لمدة أسبوع على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر لخوض معسكر خارجى بإحدى الدول الأوروبية استعداداً لخوض آخر مباراتين بالدورى أمام المقاولون والزمالك ثم بيراميدز بكأس مصر. ويفاضل الجهاز الفنى حالياً بين 3 دول لاستضافة المعسكر الخارجى الذى سيُقام خلال الفترة المقبلة. وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن الفريق سيتدرب لمدة أسبوع تقريباً بالتتش قبل السفر لخوض المعسكر الخارجى فى المانيا أو إسبانيا أوهولندا. وحصل الأهلى على الإجازة السنوية مؤخراً بعد تأجيل آخر مباراتين للفريق فى الدورى أمام المقاولون العرب والزمالك إلى يومى 26 و30 يوليو المقبل أى بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يتدرب أسبوعاً بالتتش قبل المعسكر الأوروبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.